Sintobin lijsttrekker voor Vlaams Belang Bart Huysentruyt

13 januari 2019

12u59 0

De partijraad van het Vlaams Belang heeft zaterdag alle lijsttrekkers voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei vastgelegd.

In West-Vlaanderen voert Stefaan Sintobin andermaal de Vlaamse lijst aan. Hij zetelt reeds sinds 2004 in het Vlaams Parlement. De keuze voor de Bruggeling is dus niet verrassend. Sintobin slaagde er bovendien als lijsttrekker in om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de zetels voor Vlaams Belang in Brugge te verdubbelen. Op de Kamerlijst prijkt een nieuwkomer bovenaan, het 34-jarige boegbeeld van Kortrijk en gewezen ondernemer Wouter Vermeersch.