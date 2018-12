Sintobin fractieleider voor Vlaams Belang Bart Huysentruyt

03 december 2018

Als de nieuwe gemeenteraad op woensdag 2 januari 2019 aangesteld wordt, zal Stefaan Sintobin fractieleider worden bij Vlaams Belang. Dat heeft de partijtop zopas beslist. Vlaams Belang heeft straks vier zetels in de Brugse gemeenteraad. Dat is een verdubbeling van het huidige aantal. “Ik ben uiteraard bijzonder vereerd dat ik de nieuwe fractieleider wordt van mijn partij”, zegt Sintobin. “Als gewezen gemeenteraadslid en zeker ook als zetelend Vlaams parlementslid beschik ik over de nodige politieke ervaring en ken ik het klappen van de zweep. Samen met mijn collega’s zullen we het Vlaams Belang opnieuw nadrukkelijker op de politieke kaart in Brugge.”