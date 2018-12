Sinterklaas maakt kinderen blij in Ryckevelde Mathias Mariën

04 december 2018

Sinterklaas heeft afgelopen weekend honderden kindjes ontvangen in het kasteel van Ryckevelde. Een interactieve rondleiding door het kasteel van de goedheilig man, dat is in een notendop Het Kasteel van Sinterklaas. Een zoektocht naar het verdwenen boek van de Sint leidde door onder meer de keuken, de werkkamer en de pakjeskamer tot bij de Sint zelf. Bij de eerste editie was het evenement al meteen uitverkocht, goed voor ruim 2.000 bezoekers over drie dagen tijd. Een schot in de roos dus, al was het beperkt aantal tickets de voorbije weken ook voer voor discussie.“We zijn nu al bezig met brainstormen over de editie van volgend jaar. Om het ook wat groter aan te pakken, want natuurlijk willen we zo veel mogelijk kinderen en hun ouders blij maken”, zegt organisator Nick Blontrock. “Al zal er natuurlijk altijd een beperking op de capaciteit zijn, om de kwaliteit te kunnen garanderen. Zo moeten we voor ieder kind voldoende tijd voorzien voor een ontmoeting met de Sint.