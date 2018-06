Sint-Lodewijkscollege en 'de mol' steunen Boeta 21 juni 2018

In het schooljaar 2017-2018 zamelden leerlingen, ouders en leerkrachten van het Sint-Lodewijkscollege 22.000 euro in voor de vzw Boeta, die er in Kaapstad alles aan doet om in de kleurlingentownship Ocean View zoveel mogelijk jongeren op een zo vlot mogelijke manier te laten studeren. De symbolische cheque werd overhandigd aan de voorzitter van vzw Boeta, pastoor Pieter Delanoy, ook wel bekend als De Mol van 2018.





(PROOT)