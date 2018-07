Sint-Brunoplein helemaal in het nieuw 10 juli 2018

In Brugge steekt het Sint-Brunoplein in een nieuw kleedje. Brugge telt 131 speelpleinen, maar het Sint-Brunoplein springt er uit, omdat het zich bovenop een ondergrondse parking bevindt. Het oude plein bestond uit luchtkokers met daarrond plantvakken en verharding. "De beplanting was te eentonig en de speeltoestellen die er stonden, waren volgens ons ook wat uit de mode", zegt schepen van Jeugd Franky Demon (CD&V). "Nu zijn er twee volwaardig mooie groenzones. Er kwam ruimte voor voor een mooi speeltoestel. Daarrond hebben we gekleurde rubber gegoten." De bestaande petanquevelden zijn opgefrist. Nieuwe zitbanken en picknicktafels maken het plein af. De stad investeerde ruim 145.000 euro in de vernieuwing. (BHT)