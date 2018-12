Singlesvereniging RAVAL huldigt kampioenen Bart Huysentruyt

03 december 2018

09u10 0

Singlesvereniging RAVAL West Vlaanderen huldigde onlangs haar kampioenen in de Bowl Inn in Sint Michiels. De kampioenen in de diverse disciplines waaronder petanque, manillen en bowling werden gelauwerd voor hun prestaties die gespreid waren over het afgelopen jaar. De laureaten en de organisatoren waren van links naar rechts Rik Desender, Steven Vlaminck (Bowl Inn) Marie-Christine Coppens, Koen Syoen, Marie-Rose Brisol en Els Vansevenant. Voor meer info van deze sportieve Brugse singlevereniging tot 60 jaar: www.raval.be of 0486/12.53.74.