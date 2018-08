Sigaret veroorzaakt brand in zetel 14 augustus 2018

In een woning langs de Eigen-Heerdlaan in Sint-Andries, bij Brugge, is zondagavond omstreeks 20.45 uur brand ontstaan. Een achtergelaten sigaret zorgde voor vuur in een zetel in de woonkamer. De bewoonster kon de vlammen zelf doven en maakte zich daarna uit de voeten. De Brugse brandweer ging nog ter plaatse voor nazicht, maar moest de woning enkel nog wat ventileren. De schade bleef al bij al beperkt. Niemand raakte gewond.





(SDVO)