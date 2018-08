Shuttlebusjes rijden nu ook op weekdagen 29 augustus 2018

De Brugse shuttlebusjes rijden vanaf maandag 3 september ook in de week rond.





Tot dusver was dat alleen op zaterdag en elke eerste zondag van de maand. Een onverdeeld succes waren die 'shoppingbusjes' in Brugge overigens nog niet.





De nieuwe lijn loopt over een acht kilometer lange lus tussen randparking Coiseaukaai en het station, via onder meer de Langerei, Geldmuntstraat, Katelijnestraat en Markt.





Er zijn twaalf haltes en ritten van maandag tot en met vrijdag, telkens van 7.30 uur tot 19 uur, met een busje elke twintig minuten. Langs het traject liggen scholen en voorzieningen. "Het is eerder bedoeld voor woon-werkverkeer en een geplande uitbreiding van het shoppingtraject", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "We geven dit project de nodige tijd. Het is nog geen topsucces, maar dit moet groeien."





In de gratis shuttledienst investeert de stad zowat 100.000 euro op jaarbasis. (BHT)