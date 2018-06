Shuttlebus vervoert 5 passagiers per uur N-VA SPREEKT VAN 'FIASCO' EN 'VERKIEZINGSSTUNT' BART HUYSENTRUYT

28 juni 2018

02u34 0 Brugge De shuttlebusjes voor shoppers in het centrum van Brugge kennen, twee maanden na hun introductie, nog geen succes. Er stappen amper passagiers op, nauwelijks 150 per week. "Een verkiezingsstunt", zeggen ze bij N-VA. "Dit moet groeien", reageert burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

De busjes van Keolis rijden vaak halfleeg door de Brugse binnenstad. Dat konden ook de weinigen die er afgelopen weekend tijdens de braderie gebruik van maakten zelf ondervinden. Op sociale media klonk het bij één van de passagiers zo: "De buschauffeur moest erom lachen. Hij hoopte dat de service beter bekend raakt, want zo leeg of halfleeg door de stad rijden, gaat toch snel vervelen."





Vijf passagiers per busje

Gemiddeld vervoerde de shuttledienst, die op zaterdagen en shoppingzondagen van 10 tot 18 uur langs de grootse winkelstraten rijdt, in de eerste maand 136 passagiers. Met drie tot vier busjes die continu in een lus rijden, komt dat neer op amper een vijftal passagiers per busje per uur. Tijdens de tweede maand ging dat aantal wel wat omhoog, maar erg indrukwekkend is het allemaal niet. "We zien het aantal passagiers stijgen van 50 naar 150 per week", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "De gratis service is duidelijk nog niet door iedereen gekend, maar groeit elke dag. Ik ben er nog altijd overtuigd dat het zal werken."





100.000 euro per jaar

Nochtans lagen de verwachtingen hoog voor de gratis shuttledienst, waarin de stad zowat 100.000 euro op jaarbasis investeert. De kleine busjes waren in 2012 nog een verkiezingsthema en nadien zette de hele gemeenteraad het licht op groen om de markt op te gaan op zoek naar een partner voor het project. "Dit kost de stad handenvol geld en het creëert geen blijvende oplossing voor het mobiliteitsprobleem", zegt Geert Van Tieghem, fractieleider bij N-VA.





Hij nam het systeem stevig op de korrel op de laatste gemeenteraad. "Dit was duidelijk een platte verkiezingsstunt, op kosten van de Brugse belastingbetaler. De oplossing ligt voor de hand: herbekijk het buscirculatieplan met De Lijn. Investeer het geld voor die kleine busjes desnoods in een tussenpersoon die wél met De Lijn rond de tafel kan zitten. Want iedereen weet dat het water diep is tussen de vervoersmaatschappij en ons stadsbestuur."





Ook Groen wil dat er een oplossing komt. "Het is bovendien jammer dat het om dieselbusjes gaat. Veel Bruggelingen denken dat ze enkel bestemd zijn voor toeristen. Laat ze tot aan de randparking van Steenbrugge rijden of leg ze in voor Feest in 't Park en het Cactusfestival. Maak afspraken met de hotelsector, zodat toeristen niet onnodig het centrum binnenrijden."





Volgens Landuyt wordt het systeem sowieso nog bijgesteld. "Vanaf 3 september komt er een extra circuit bij."