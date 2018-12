Sfeer is goed: Bogaert en Weyts even ploegmaats...op het voetbalveld Bart Huysentruyt

23 december 2018

14u47 0 Brugge De hectiek van de politieke crisis hebben een aantal kopstukken zondag even achter zich gelaten. In een voetbalduel op een zijveld van Jan Breydel in Brugge namen politici en journalisten het tegen elkaar op.

Normaal tackelen ze elkaar, maar protagonisten als Ben Weyts, Philippe Muyters en Hendrik Bogaert stonden dit keer zij aan zij op het veld. De ludieke wedstrijd was georganiseerd door Sporza-anker Aster Nzeyimana en Vlaams minister van Sport Muyters en werd afgetrapt door ex-Miss België Dina Tersago. Met de steun van Royal Antwerp FC en Club Brugge organiseerden ze de benefietwedstrijd ‘Football for Life’, voorafgaand aan de wedstrijd Club Brugge – Antwerp. De opbrengst, liefst 16.000 euro, is voor de vzw’s Mamas for Africa en Move to Improve. Scheidsrechters van dienst waren ex-topref Frank De Bleeckere en amateurref en N-VA-senator Pol Van Den Driessche. Ze trokken een gele kaart voor Aster Nzeyimana, die een bal de netten injoeg nadat er al gefloten was. Hendrik Bogaert veroorzaakte dan weer een penalty. Bij de journalisten stonden onder meer Kobe Ilsen en Maarten Breckx tussen de lijnen. De match eindigde op 4-0 voor de journalisten.