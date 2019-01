Serviër breekt met bijl brandkast open Jelle Houwen

08 januari 2019

Vier Serviërs zijn gestraft voor minstens twee inbraken waarbij er nogal wat geweld aan te pas kwam. Er was ook een poging in Knokke en een feit in Torhout maar vooral de feiten van op 30 juni vorig jaar in Brugge spreken tot de verbeelding. Een van de Serviërs, Patrick S., drong toen een woning binnen en trok naar de kelder. Daar stond een brandkast die de man met behulp van een bijl en fors geweld openbrak. Vervolgens ging hij aan de haal met een hoeveelheid handtassen, juwelen en cash geld. De man kon net als zijn kompanen van de andere feiten echter gevat worden en stond voor de Brugse strafrechter terecht. Hij kreeg 15 maanden cel en moet het slachtoffer in totaal voor 18.000 euro vergoeden. Zijn kompanen kregen elk een jaar cel.