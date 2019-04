Senioren trekken door de stad tijdens lentewandeling Bart Huysentruyt

17 april 2019

16u01 0 Brugge De twaalfde editie van de lentewandelingen voor de 70-jarige Bruggelingen heeft in totaal meer dan 660 mensen op de been gebracht.

Zowel op dinsdag als op woensdag werd er gewandeld. De lentewandelingen zijn een organisatie van de Brugse Seniorenraad met de nieuwe voorzitter Jan Vandecasteele op kop. De wandelingen stonden dit keer in het teken van de beelden van zaligen en heiligen in Brugse straten. Michel Goeman van de Brugse Gidsenkring deed de deskundige uitleg. Nadien viel er veel om over na te praten met een Brugse Zot, boterkoeken en koffie.