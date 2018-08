Seafront tevreden over eerste helft zomer 01 augustus 2018

02u31 0 Brugge Ondanks het aanhoudende warme weer kan Seafront, het boeiende themapark over zee en zeevaart in Zeebrugge, mooie bezoekersaantallen voorleggen. In vergelijking met 2018 moet het park amper 3 procent bezoekers prijsgeven.

"De cijfers zijn zeer goed", klinkt het. "Zeker als je weet dat 2017 een topzomer was voor Seafront door het typische Belgische weer. Daar waar mooi weer meestal minder goed nieuws is voor all-weather-attracties, was dit deze zomer minder van tel. De toerist was massaal aanwezig, het mooie weer was geen eendagsvlieg en mensen gingen op zoek naar een aanvulling voor zon, zee en strand. Ook het vertrek van de duikboot zit hier ongetwijfeld voor iets tussen. Veel mensen nemen de gelegenheid te baat om de duikboot te bezoeken. De duikboot is nog open voor publiek tot eind dit jaar, daarna krijgt hij een passende uitzwaai."





De loden hitte van de voorbije weken had dus amper invloed op het bezoekersaantal van het themapark. Daar zijn ze trouwens nog op zoek naar enkele getuigenissen van bezoekers. Om het vertrek van de duikboot te kaderen is Seafront meer bepaald op zoek naar ambassadeurs. Mensen die willen getuigen over hun band met de duikboot mogen zich melden op het mailadres info@seafront.be. Wie de duikboot op een 'intensievere' manier wil bezoeken, is er nog de 'Missie Foxtrot'. Deze exclusieve belevenisroute door de duikboot gaat door op 15/8, 16 en 30/9 en 28/10. Inschrijvingen en informatie via www.seafront.be (MMB)