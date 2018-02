Sea Patris na twee weken opnieuw vertrokken 15 februari 2018

02u47 0 Brugge In Zeebrugge is de 'Sea Patris' gisteren eindelijk afvaren. Het schip moest eigenlijk twee weken geleden al vertrekken naar het Duitse Bremerhaven, maar werd twee weken aan de ketting gehouden.

Uit controle bleek dat de bemanning al geruime tijd niet meer betaald was. De Griekse rederij moest eerst alles in orde brengen, voor het schip opnieuw mocht vertrekken.





Ook de veiligheid aan boord was niet volledig in orde. Voor de 23 bemanningsleden zat er niks anders op dan te wachten tot alles wettelijk geregeld was. Gelukkig was er voldoende voeding aan boord om de onverwachte tussenstop te overbruggen. De Griekse rederij liep al verschillende keren tegen de lamp wegens het niet uitbetalen van lonen. Volgens de vakbond gaat het over sociale uitbuiting van arbeiders op zee. (MMB)