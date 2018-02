Sea Patris blijft toch aan de ketting 16 februari 2018

In Zeebrugge is de 'Sea Patris' dan toch niet kunnen afvaren. Er blijken facturen van leveranciers nog niet betaald te zijn. Het schip ligt al meer dan twee weken aan de ketting. Het schip dat onder Panamese vlag vaart, heeft een lading van 700 bestelwagens en bij controles van de scheepvaartinspectie en van de vakbond bleek dat er al een aantal keer geen loon was uitbetaald. Er zijn 23 bemanningsleden aan boord. Zij hebben voorlopig voldoende voeding bij zich om te overleven. Het schip zou normaal woensdagmiddag vertrekken. Uit een laatste inspectie doken de nieuwe problemen rond de onbetaalde facturen op. Het is niet duidelijk hoelang het schip deze keer aan de ketting moet blijven. (MMB)