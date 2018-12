Schutter 'taxi-oorlog' blijft langer vast 34-jarige man vroeg tevergeefs om voorlopige vrijlating Mathias Mariën

01 december 2018

In de zaak van het schietincident tussen taxichauffeurs heeft de raadkamer de aanhouding van de 34-jarige schutter met twee maanden verlengd. De schietpartij op 14 september paste in een aanslepend conflict tussen Brugse taxichauffeurs. Na een eerder incident achtervolgden de broers S. van Armeense origine de taxi van Mohammad 'Arif' M. en reden het slachtoffer in het centrum klem. Karen S. (34) loste een schot, waarbij het slachtoffer in de nek werd geraakt. Zijn toestand was snel stabiel. Sisak S. (29) kon ter plaatse gearresteerd worden. De volgende dag gaf oudste broer Karen S. zichzelf aan bij de politie. Het wapen had hij ergens in het water gegooid en is voorlopig nog niet teruggevonden. Een zoekactie in de buurt van de Ezelpoort leverde niets op. De derde broer kon pas enkele dagen later in Antwerpen opgepakt worden. Edgar S. (31) mocht na zijn verhoor beschikken. Op 19 oktober werd Sisak S. onder voorwaarden vrijgelaten. Sindsdien zit alleen schutter Karen S. nog in de cel. Zijn advocate Mélanie Sevenant drong gisteren aan op een vrijlating onder voorwaarden, maar ving bot bij de raadkamer. (MMB)