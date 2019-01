Schutter ‘Brugse taxi-oorlog’ voorwaardelijk vrij, maar man moet wegblijven van Markt of station Siebe De Voogt

25 januari 2019

15u20 0 Brugge De man die in het centrum van Brugge een taxichauffeur in de nek heeft geschoten, is vrijdagmorgen voorwaardelijk vrijgelaten. Karen S. mag voorlopig geen contact hebben met het slachtoffer. Hij mag voorlopig ook niet in de buurt van de Markt of het station komen.

De schietpartij op 14 september vorig jaar was een zoveelste episode in een aanslepend conflict tussen Brugse taxichauffeurs. Na een eerder incident achtervolgden de Armeense broers Karen (34) en Sisak (29) S. de taxi van Mohammad ‘Arif’ M. en reden het slachtoffer in het centrum van Brugge klem. Karen S. loste een schot, waarbij het slachtoffer in de nek werd geraakt. Zijn toestand was snel stabiel. Sisak S. kon ter plaatse gearresteerd worden, de volgende dag gaf Karen zichzelf aan bij de politie. Het wapen had hij ergens in het water gegooid, maar is tot vandaag spoorloos. Ook een zoekactie in de buurt van de Ezelpoort leverde niets op. Op 19 oktober werd Sisak S. voorwaardelijk vrijgelaten.

Avondklok

Vrijdagmorgen liet de raadkamer ook zijn oudere broer vrij. “Naast een contactverbod met het slachtoffer en zijn entourage moet mijn cliënt zich ook houden aan een avondklok”, zegt zijn advocate Mélanie Sevenant. “Hij mag voorlopig ook niet in de buurt van de Markt of het station komen.”

Het parket kan nog in beroep gaan tegen de vrijlating van Karen S. Later zullen beide broers zich nog voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Het onderzoek naar de schietpartij zou al bijna afgerond zijn.