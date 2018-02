Schouw stadhuis wordt hersteld 13 februari 2018

02u37 0 Brugge In de Blinde-Ezelstraat in hartje Brugge is gestart met de restauratie van witsteen en de schouw van het stadhuis.

Het gebouw, dat dateert uit de jaren 1400, vertoonde wat ouderdomsverschijnselen.





"Bij een inspectie van Monumentenwacht is twee jaar geleden vastgesteld dat er wat brokstukken losgekomen waren", zegt schepen van Patrimonium Hilde Decleer (CD&V). "Er is een restauratiedossier opgesteld, waardoor we pas nu konden starten met de oplapwerken. Vooral de witsteen is er het ergste aan toe."





De stelling langs een van de belangrijkste toeristische straatjes van Brugge blijft nog zeker tot de paasvakantie staan. (BHT)