Schoolband OLVH wint prijs 15 mei 2018

03u21 0

De schoolband van het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut is de winnaar geworden van Versus. Dat is een pop- en rockwedstrijd voor schoolbands waaraan alle vrije scholen van West-Vlaanderen kunnen deelnemen. Vier bands namen het tegen elkaar op in een ultieme strijd. Elke band bestaat uitsluitend uit leerlingen van de school, eventueel aangevuld met leerkrachten. Last Resort is de zevenkoppige schoolband van het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Instituut. Uniek aan hun set was dat ze enkel nummers speelden die ze zelf hadden geschreven. (BHT)