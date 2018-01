School Is Cool sluit Red Rock Rally af 02u34 0 Brugge De Vlaamse band School Is Cool, met frontman Johannes Genard, sluit op 1 mei de 24ste editie van de Red Rock Rally af.

Dat is het jaarlijks muzikale feest in het Astridpark. Voordien mogen vijf Vlaamse artiesten of groepen onder elkaar uitmaken wie de rock rally en de bijhorende 500 euro wint. Artiesten kunnen zich daarvoor nog steeds inschrijven. Uit de inzendingen kiest een jury vijf namen die op de feestdag hun set mogen spelen. (BHT)