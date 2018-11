School herdenkt 14-18 met groot hart 15 november 2018

02u29 0 Brugge De stedelijke basisschool van Sint-Michiels heeft het einde van de Eerste Wereldoorlog, honderd jaar geleden, gisteren op een indrukwekkende manier herdacht.

De apotheos was een echt kippenvelmoment: leerlingen gingen op een groot hart in krijt op de speelplaats staan, waarna de Last Post werd gespeeld door meester Jan. Al een hele week had de school gewerkt rond '14-'18. Met voedselbonnen moesten leerlingen betalen voor een sober maal, het loopmoment werd vervangen door een mars voor vrede en elke morgen startte de dag met het lied 'Wakker voor vrede'. Onder de leerlingen werd ook de beste schilder verkozen. (BHT)