Scholen met sluiting bedreigd krijgen extra ‘genadejaar’: “Mirakels bestaan”, juicht directeur Mathias Mariën

01 februari 2019

11u22 1 Brugge Onverwacht nieuws voor de leerlingen en leerkrachten van de gemeentelijke basisschool ’t Dambord in Damme. Het schooltje had ondanks alle inspanningen te weinig inschrijvingen en moest in principe eind juni definitief de deuren sluiten. Door een nieuwe maatregel van de Vlaamse regering kan het schooltje nu toch minstens een jaar langer open blijven. “Mirakels bestaan blijkbaar toch. We willen deze kans met beide handen grijpen”, zegt directeur Luc Musschoot.

De zeventien leerlingen van ’t Dambord zouden eind juni op straat staan. Dat was de harde realiteit omdat de directie er niet in slaagde voldoende inschrijvingen voor volgend schooljaar binnen te rijven. “We hebben er zes tekort. Dit is een enorm spijtige zaak”, zuchtte directeur Luc Musschoot vrijdagochtend. De voorbije weken en maanden bleef de directeur hopen op een mirakel. Daarbij kreeg hij ook heel wat steun van de ouders, die zich allemaal achter ’t Dambord schaarden. De deadline was echter genadeloos: de tellingen gebeuren op 1 februari en er waren te weinig leerlingen. Enkele uren later kwam het gevraagde mirakel plots uit de lucht vallen. De Vlaamse regering besliste om basisscholen een extra genadejaar toe te kennen.

Gevochten en verloren... of niet?

Directeur Luc Musschoot was op het moment van de bekendmaking al bezig met de toekomst van zijn leerlingen en leerkrachten.“Vandaag wordt een brief verstuurd vanuit de bevoegde instanties met een officiële verklaring over het einde van ’t Dambord. Ons volledig schoolteam heeft gevochten voor de toekomst, maar helaas bleek dat niet voldoende”, sprak Musschoot even na 10 uur. “Het is vooral spijtig voor de leerlingen en leerkrachten die hier een heel mooi verhaal geschreven hebben.”

Rond de middag kwam dan plots het verlossend nieuws dat de school door een nieuwe maatregel van de Vlaamse regering een extra genadejaar krijgt. “Ook voor ons komt dit als een complete verrassing. Ik heb gevraagd om een mirakel en heb er één gekregen. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws. Het schoolbestuur zal uiteindelijk moeten beslissen, maar persoonlijk vind ik dit een unieke kans", zegt een opgeluchte Musschoot. “We hebben nu al vier kinderen die zich in september willen inschrijven. Je ziet: de aanhouder wint.”

Minister Hilde Crevits (CD&V) licht de beslissing toe. “Scholen spelen een belangrijke rol voor het lokale buurt- en dorpsleven. School wordt gemaakt dicht bij de plaats waar ouders met hun kinderen wonen, zeker in het basisonderwijs. We hebben in Vlaanderen en Brussel op dat vlak een rijke traditie met 2.600 basisscholen en bijna 3.800 vestigingsplaatsen. Heel af en toe gebeurt het dat er te weinig leerlingen zijn, dan krijgt een school één genadejaar. Vandaag hebben we beslist om een extra genadejaar in te voeren voor scholen in het gewoon basisonderwijs. In het buitengewoon basisonderwijs was dat al langer zo.”

Nog schooltje verdwijnt

’t Dambord was spijtig genoeg niet de enige school in onze regio die eind juni verplicht de deuren moest sluiten. Ook de negen kleuters van ’t Lisseblommetje in Zwankendamme zouden eind dit schooljaar op straat staan. Daar kwamen ze drie kleuters tekort om de toekomst van de wijkafdeling veilig te stellen. Ook zij kunnen dankzij het extra genadejaar nu hun blik op volgend schooljaar richten en de zoektocht naar extra leerlingen verderzetten.