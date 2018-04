Scholen binnenstad plots populair INSCHRIJVINGEN VOOR EERSTE JAAR MIDDELBAAR STIJGEN SPECTACULAIR BART HUYSENTRUYT

28 april 2018

02u27 1 Brugge De meeste middelbare scholen in het centrum noteren een opvallende stijging van het aantal inschrijvingen, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de Maricolen spreken ze van 75 procent meer nieuwe leerlingen. In Stamina zit alles zelfs al vol.

"We zijn begonnen met 40 kinderen in het eerste middelbaar en willen gestaag groeien", vertelt directeur Caroline Devriendt van Stamina. "Voor volgend jaar werd het aantal plaatsen beperkt tot 44 nieuwe leerlingen. We kregen de toestemming van de commissie voor leerlingenrechten om de inschrijvingen online te doen. 80 procent van de beschikbare plaatsen werd op een weloverwogen moment vrijgegeven. In één minuut tijd waren alle plaatsen bezet. De resterende plaatsen werden via loting, onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, toegewezen."





Opvallende stijging

Stamina is nog een vrij nieuwe school, maar ook bij de andere middelbare scholen klinkt een positieve stemming. Terwijl het aantal leerlingen de voorbije jaren wat leek af te nemen, zien ze bij de Frères een opvallende stijging. "Al meer dan de helft meer eerstejaars hebben zich ingeschreven", zegt directeur Eline Sierens. "We kunnen volgend jaar meer eerstejaars opleiden dan dit jaar. Bij de derdejaars merken we zelfs een viervoudiging. Dat is onverwacht." In de Freres lopen nu zo'n 750 leerlingen school. Volgend jaar zal dat aantal richting 800 evolueren. Ze zijn daarmee de grootste binnen de Brugse poorten. In het Sint-Jozefsinstituut Humaniora houden ze zelfs een inschrijvingsstop, omdat er simpelweg geen leerlingen meer bij kunnen.





75 procent

Zo'n vaart loopt het nog niet bij de Maricolen in de Oude Zak in Brugge. "Al merken ook wij een stijging met maar liefst 75 procent", zegt directeur Mieke Verhelst. Verklaringen liggen niet helemaal voor de hand, melden de directies. "Het is een goed demografisch jaar, met meer kinderen die in aanmerking komen voor het eerste middelbaar", weet Eline Sierens. "Maar dat verklaart lang niet alles. Ouders spelen mogelijk ook wat sneller op de bal, door de verhalen van volzette scholen in andere steden. Pas in september zullen we die conclusie kunnen bijstellen." Maar, zo zeggen de directies, mogelijk speelt ook de aantrekkelijkheid van een school in de binnenstad een rol. "Er heerst meer leven en leerlingen brengen een bepaalde sfeer binnen de stad. Brugge is meer dan alleen toeristen, maar ook een echte studentenstad. Voor de lokale handel, zoals broodjes- of pastazaken, vormen ze een belangrijke levensader."