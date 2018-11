Schoenwinkelier lanceert eau de parfums: "Ja, er is toekomst in Noordzandstraat" 22 november 2018

Brugge De negatieve berichten over Brugge als winkelstad deren ondernemer Chris Vos duidelijk niet. Afgelopen weekend vierde hij het vijfjarige bestaan van zijn eigenzinnige schoenenzaak voor heren, eerst nog gevestigd in de Ezelstraat, nu in een ruimer en toegankelijker pand in de Noordzandstraat.

De recordcijfers rond leegstand in de Brugse binnenstad geven nochtans dat het niet zo makkelijk is. "Ik vind het jammer dat er veel panden leegstaan, want ik denk dat er wel degelijk toekomst is voor kwaliteitszaken in de Brugse binnenstad", zegt Vos, die na de werken in de Noordzandstraat daar een pand vond. In Brugge krijgt hij hulp van Bo-Celine Geerinck. "Ik denk dat je als ondernemer tegenwoordig creatief moet zijn. E, dat je zeker aanwezig moet zijn op sociale media. De verhuis heeft me trouwens geen windeieren gelegd. In de Noordzandstraat spreek ik een ruimer publiek aan, zelfs buitenlanders. Naast schoenen bied ik voor heren ook bijpassende strikjes of manchetteknopen aan. Ik zit in een nichemarkt, maar dat bevalt de klanten wel." Naast zijn accessoires biedt Chris Vos nu ook twee zelfbedachte eau de parfums aan. "Het ene parfum is een frisse combinatie van citrus met bergamot, citroen, sandelhout en amber. Het andere is wat pittiger en kruidiger. Iets voor de man die eens iets anders wil." (BHT)