Schip moet terug door transmigranten in machinekamer 18 juli 2018

02u38 0

Het binnendringen van de transmigranten in de haven heeft ook steeds meer economische gevolgen. Dat werd maandag nog maar eens duidelijk toen een schip dat net was vertrokken uit Zeebrugge rechtsomkeer moest maken. "Aan boord had het personeel transmigranten aangetroffen in de machinekamer", bevestigt procureur Frank Demeester. Nochtans hadden drie politieploegen vlak voor het uitvaren al het schip gecontroleerd. Een 19-jarige man uit Marokko was met een groep via de meertouwen binnengeklommen enhad er zich verstopt.





Het schip diende geladen te worden, maar dat werd opgeschort om de politiediensten toe te laten een zoektocht naar de verscholen transmigranten uit te voeren. Gedurende meer dan anderhalf uur zocht de politie samen met vier migratiehonden en hun begeleiders samen met de crew van het schip naar de indringers. Er konden uiteindelijk drie personen worden aangetroffen, die zich in de machinekamer hadden verstopt. Al die tijd dienden dokwerkers te wachten om te laden. Vervolgens is het schip na volledige lading uitgevaren, waarna de bemanningsleden dus opnieuw enkele indringers aantroffen die zich uit het zicht van de politie hadden verstopt. Maandag nog moest in Brugge een lading van 30 paletten slasaus vernietigd worden omdat illegalen in de lading waren geklommen. (MMB)