Schip keert terug door vluchteling aan boord 07 augustus 2018

In de haven van Zeebrugge is zondagavond voor de tweede keer op korte tijd een schip moeten binnenvaren na vertrek omdat er transmigranten aan boord werden ontdekt. De bemanning ontdekte de man pas toen het schip al ver buiten de haven was. Hoe hij aan boord is geraakt, is nog niet duidelijk. Er zijn strenge controles, maar die wist hij dus te omzeilen. Het onderzoek loopt en daarbij zullen onder andere de camerabeelden uit de buurt bekeken worden. Vorige maand werden al eens zeven vluchtelingen gevonden aan boord van een schip. Zij konden het schip opklauteren via de meertouwen. De politie haalde in eerste instantie een handvol vluchtelingen van boord, maar na vertrek ontdekte de bemanning er nog een paar. In beide gevallen is de economische schade groot. (MMB)