Schip aan de ketting gelegd 01 februari 2018

02u35 0

In de haven van Zeebrugge is de Sea Patris aan de ketting gelegd, nadat bij een controle werd vastgesteld dat de lonen niet meer betaald waren sinds oktober. Het schip heeft auto's aan boord en zou naar Bremerhaven in Duitsland varen, maar moet nu in Zeebrugge blijven tot de lonen zijn betaald. Het was de internationale transportwerkersfederatie (ITF) en de scheepvaartinspectie die de vaststellingen deden.





Op het schip zijn een twintigtal mensen actief. Er is nog voldoende voedsel aan boord om een tijdje te overbruggen. Het is bovendien niet de eerste keer dat het schip van Griekse rederij aan de ketting wordt gelegd voor dergelijke feiten. Het schip mag niet vertrekken voor de lonen zijn uitbetaald. (MMB)