Schilderijen onder de hamer in rechtbank voor Music For Life 06 november 2018

In de rechtbank van Brugge worden donderdag schilderijen geveild ten voordele van Music For Life. De werken zijn geschilderd door cursisten van de Stedelijke Academie en hingen de voorbije maanden op in de centrale gang van het gerechtsgebouw. Ze kaderen allemaal in het thema 'Vogel-vrij'. Donderdag vanaf 11.30 uur gaan de schilderijen onder de hamer in zaal A van de rechtbank, onder de deskundige leiding van een gerechtsdeurwaarder. Startprijs voor de biedingen is 30 euro. De aangekochte goederen moeten cash betaald worden. De opbrengst gaat dit jaar naar de vzw Beyond the Moon, die families met een ernstig ziek kind de kans biedt op vakantie te gaan. De komende weken lopen in de rechtbank nog enkele acties voor Music For Life. Zo wordt volgende maand onder meer een winterbarbecue georganiseerd. Er kunnen ook steeds vrijwillige donaties overgeschreven worden op het rekeningnummer BE85 3631 6094 8706. (SDVO)