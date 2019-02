Schepen van Cultuur gaat zelf voorlezen ‘op zijn Brugs’ Bart Huysentruyt

16u23 0 Brugge Nico Blontrock, de nieuwe Brugse schepen van Cultuur, leest tijdens de jeugdboekenmaand maart zelf voor op zondag 17 maart.

Van 1 tot 31 maart wordt voor de 48ste keer de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen georganiseerd. Iedereen Leest is organisator van de Jeugdboekenmaand. In 2019 is het thema ‘vriendschap’. De Openbare Bibliotheek Brugge organiseert, in navolging van het succesvolle feest van de voorbije 17 jaar, een groots familiefeest op zondag 17 maart. Doorheen de binnenstad van Brugge tekenen ze een parcours uit dat kinderen en volwassenen laat proeven van voorleesmomenten, diverse workshops, theatervoorstellingen en animatie-acts. “Tijdens een voorleesuurtje voor 4- tot 8-jarigen zal ik in het Brugs een stukje voorlezen”, zegt Blontrock. “Ik laat de allerjongsten graag eens kennismaken met ons Brugs. Dat is goed voor het dialect.”

Wie naar schepen Blontrock wil komen beluisteren, kan van 16 tot 16.45 uur in de Biekorfbibliotheek (eerste verdieping) terecht.