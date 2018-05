Schepen Demon: "Graag zone 50 in Heidelbergstraat" 30 mei 2018

02u41 0

Na een actie van sp.a Sint-Michiels in de Heidelbergstraat pleit ook CD&V-schepen Franky Demon (CD&V) voor maatregelen. Er wordt nog altijd te snel gereden in de straat tussen Loppem en Sint-Michiels.





"Het Agentschap Wegen en Verkeer zou de snelheid moeten terugbrengen naar 50 kilometer per uur", vindt Demon. "Het gaat over een afstand van slechts een paar honderd meter. Het is onbegrijpelijk dat dit zo moeilijk af te dwingen valt." (BHT)