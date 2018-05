Schepen afwezig na valpartij 04 mei 2018

Schepen van Personeel Minou Esquenet (CD&V) is de hele week out door een medische ingreep aan de knie. Door een valpartij scheurde ze de ligamenten. "De enige oplossing is een kleine operatie", zegt ze. Door de bijhorende revalidatie moet Esquenet rusten en dus haar afspraken en verplichtingen afzeggen. Vanaf volgende week is de politica en kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits weer van de partij. Haar medewerker Lieven Deswaef is wel bereikbaar op 050/44.82.12 of via kabinet.esquenet@brugge.be. (BHT)