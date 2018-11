Schelden in 't West-Vlaams 29 november 2018

Een van de categorieën in het boek dat bij menig lezer een glimlach op de lippen zal toveren - of in het geval van niet-West-Vlamingen vooral de wenkbrauwen zal doen fronsen - is ongetwijfeld die van de scheldwoorden. Zo is Stadeus enkele van de meest opvallende koosnaampjes gaan oplijsten die voor mannen en vrouwen worden gebruikt, die zich niet bijster populair hebben gemaak





VROUWEN





zurkeltrutte : een bazige vrouw, een naïeve vrouw of een zuurpruim





floddergatten : flirterige vrouwen





dulle betten : prikkelbare vrouwen





tuutematoojen : opgetutte vrouwen





fietematrullen : preutse vrouwen





zibben : kwezels





kriepen : kleinzerige vrouwen





kachtelgatten : vrouwen met brede heupen





MANNEN





nieweert : nietsnut





leegaard : luiaard





totentrekker : schijnheiligaard





gatlekker : ergste soort totentrekker





mutten : lomperik





vorten buk : onbetrouwbaar sujet





smoutzak : viespeuk





skieter : lafaard





hennepoeper : vrouwengek





toarteklaai : onnozelaar (DCH)