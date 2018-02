Scheidsrechter Peter Vanloo op N-VA-lijst 14 februari 2018

Scheidsrechter Peter Vanloo (52) staat in oktober op de N-VA-lijst in Brugge. Sinds vorig jaar zit hij in het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen, waar hij instaat voor de opleiding, beoordeling en begeleiding van alle scheidsrechters, van de jeugd tot eerste provinciale. "Sport is zo belangrijk voor de individuele gezondheid, maar verenigt ook mensen van elke rang en stand. We moeten nog meer Bruggelingen, van jong tot oud, aan het bewegen krijgen", stelt Peter Vanloo. Professioneel werkt hij sinds 1991 als huisbewaarder in de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest), campus Sint-Michiels. Daar is hij ook verantwoordelijk voor het onthaal van de honderden binnen- en buitenlandse studenten. (BHT)