Scheepvaart enkele uren onderbroken door stakingsactie 28 juni 2018

Het scheepvaartverkeer in Brugge was gisterenochtend enkele uren onderbroken door een spontane stakingsactie bij het verkeer in de Kruispoortcentrale. Omdat zij verantwoordelijk zijn voor het regelen van alle bruggen in Brugge, bleven die dus drie uur dicht. Tegen de middag was de actie afgelopen en kon het scheepvaartverkeer opnieuw op gang komen.





Bij de Vlaamse Waterweg bevestigen ze de actie. "De aanleiding was personeelsgebonden", zegt woordvoerster Claudia Van Vooren. De hinder bleef uiteindelijk beperkt. Autobestuurders die niet voor een gesloten brug stonden, vonden het ongetwijfeld zelfs een goede zaak. (MMB)