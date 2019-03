Schade aan riolering stuurt werken De Baeckestraat in de war Bart Huysentruyt

15u18 0 Brugge De geplande asfaltering en werkzaamheden aan boordstenen en riolering in de Alfons de Baeckestraat in Sint-Michiels is uitgesteld.

Die werken door NV de Vriese Raf uit Koolskamp zijn stilgelegd. Er is schade aan de riolering ontdekt die niet meteen hersteld kan worden. Voor de bewoners van de straat nabij het Boudewijn Seapark is dat vervelend. De woningen in de Alfons de Baeckestraat kunnen voorlopig niet met de wagen bereikt worden. De voetpaden zijn wel toegankelijk. De bushaltes Dolfinarium worden niet bediend. Er zijn geen vervanghaltes. De stad Brugge belooft snel met nieuwe informatie te komen.