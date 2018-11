Sauna vat vuur door oververhitte schoorsteen 23 november 2018

02u27 0

In Brugge zijn de eigenaars van een sauna woensdagavond aan het ergste ontsnapt. Even voor 22 uur brak er vuur uit in de sauna in de achterbouw van hun huis in Ter Lo in Sint-Kruis. De schoorsteen was oververhit geraakt en dat deed de isolatie vuur vatten. De bewoners hadden de sauna nog maar net aangestoken en zaten er dus gelukkig nog niet in. Ze konden het huis tijdig verlaten en stonden bij aankomst van de brandweer al buiten. De vlammen zaten in het dakgebinte, maar de brand was uiteindelijk snel onder controle. De schade aan het dak en de sauna is aanzienlijk. Niemand raakte gewond. (MMB)