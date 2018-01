Sammy Slabbinck goes to Miami 20 januari 2018

BRUGGE - Twee bestaande collages van kunstenaar Sammy Slabbinck uit Brugge prijken binnenkort op een gloednieuw gebouw in het Amerikaanse Miami.





De Property Market Group, bouwpromotor van gebouwen in onder meer Miami, New York en Chicago, contacteerde Slabbinck per e-mail, met de vraag of ze zijn werk mocht gebruiken voor de façade van een nieuw gebouw in het zuiden van de Verenigde Staten.





"Dat charmeerde me natuurlijk wel", zegt Slabbinck. "Ze vinden mijn werk blijkbaar goed, want ook de liftdeuren in het gebouw worden voorzien van een werk van mij." Het pand staat nu nog in de steigers. De collages zouden tegen juni van dit jaar aangebracht worden. (BHT)