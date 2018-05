Sammy Roelant niet op verkiezingslijst 29 mei 2018

Sammy Roelant (43) komt dan toch niet op bij de gemeenteraadsverkiezingen. Roelant was in 2012 nog lijsttrekker bij Groen, de partij die hij in 2016 verliet. Hij zou dit jaar op de vijfde plaats staan bij sp.a. "Gezondheidsproblemen laten niet langer toe om een stresserend en belastend engagement in de politiek te blijven beoefenen", reageert hij nu in een mededeling. "De komende tijd gaat mijn prioriteit uit naar herstel en rust. Ik wil benadrukken dat ik nog steeds 100 procent achter het project Verder met Brugge van burgemeester Renaat Landuyt sta. Ik vind het spijtig dat ik niet meer zal kunnen doen om mee voor een mooie overwinning te zorgen. Het doet pijn om afstand te nemen, maar ik ben trots op de verwezenlijkingen van de voorbije jaren. De lijst van de burgemeester kan op mijn steun rekenen. Ik hoop binnen afzienbare tijd achter de schermen opnieuw mijn steentje bij te dragen." (BHT)