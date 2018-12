Samen studeren? Keuze zat! Bart Huysentruyt

29 december 2018

13u36 0 Brugge Samen studeren kan tijdens deze kerstvakantie weer op de meest uiteenlopende plaatsen: van jeugdhuizen tot cultuurcentra. Lang niet elke locatie is in trek, maar de extra plaatsen zijn wel een zegen voor studenten die anders te laat komen voor een rustige plek in de bibliotheek. Alleen al in Brugge zijn er op 14 locaties 900 plaatsen. Wij lijsten de zes opvallendste studeerplekken in onze regio op.

Horecazaak Ottentic

Waar?

Beursplein, Brugge

Wat maakt deze locatie zo

speciaal?

Ottentic is een horecazaak die je tijdelijk kan huren. Het was de uitvalsbasis voor het pop-uprestaurant van Erik Goossens en Bieke Ilegems tijdens het VTM-programma '2 Sterren Restaurant'. De studenten zitten verspreid over de twee verdiepingen. Er is gratis water en sanitair.

Wanneer kan ik hier terecht?

Elke dag tijdens de kerstvakantie tussen 7.30 en 21 uur. Het is gesloten op dagen dat er een verhuring is: zie lijst ter plaatse.

Voor hoeveel studenten is hier plaats? 25

Jeugdhuis Slesh

Waar?

Ezelstraat, Brugge

Wat maakt deze locatie zo

speciaal?

Dit is een nieuwkomer en dus interessant om eens te ontdekken. Je krijgt er gezonde snacks en drankjes om de concentratie te stimuleren (aan zachte prijzen).

Wanneer kan ik hier terecht?

Alleen in januari: elke donderdag van 18 tot 22 uur.

Voor hoeveel studenten is hier plaats? 25

Jeugdhotel Snuffel

Waar?

Ezelstraat, Brugge

Wat maakt deze locatie zo

speciaal?

Snuffel is een toeristische trekpleister. Veel internationale jongeren verblijven hier in Brugge. Dat zorgt voor een aparte sfeer. Hier ontstaan opvallende vriendschappen.

Wanneer kan ik hier terecht?

Elke dag van 8 tot 22 uur.

Voor hoeveel studenten is hier plaats? 40

DVC Sparke Viers

Waar?

Rolweg, Brugge

Wat maakt deze locatie zo

speciaal?

Een dagverzorgingscentrum en oase van rust in de binnenstad. Er is gratis koffie, water, soep en fruit en je kan er zelfs biljarten of 's middags een warme maaltijd nemen. Mooie tuin waar je kan ontspannen. Mogelijkheid om kennis te maken met de senioren.

Wanneer kan ik hier terecht?

Elke dag van 8.30 tot 17.30 uur.

Voor hoeveel studenten is hier plaats? 5

WZC Van Zuylen

Waar?

Geralaan, Sint-Kruis

Wat maakt deze locatie zo speciaal?

Studeren tussen de senioren. Er is gratis koffie, water en fruit. Wie weet leer je er nog iets bij van de bewoners.

Wanneer kan ik hier terecht?

Elke dag van 8 tot 19 uur.

Voor hoeveel studenten is hier plaats? 15

CC Scharpoord

Waar?

Maxim Willemspad, Knokke-Heist

Wat maakt deze locatie speciaal?

In Knokke kan je kiezen tussen de bibliotheek en het cultuurcentrum. Deze plek leent zich perfect om rustig samen te studeren, met zicht op de groene omgeving.

Wanneer kan ik hier terecht?

Meestal tussen 9 en 22 uur.

Voor hoeveel studenten is hier plaats? 50