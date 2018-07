Samen (niet) genieten van maansverduistering 28 juli 2018

02u47 0 Brugge Heel wat geïnteresseerden zijn gisteravond afgezakt naar Cozmix in Sint-Andries.

Cozmix is het bezoekerscentrum van Volkssterrenwacht Beisbroek vzw en biedt een echt beleveniscentrum. Het was de bedoeling dat mensen door de reusachtige telescopen een mooie kijk zouden hebben op de maansverduistering die gisteren plaatsvond. De verantwoordelijken zetten de deuren daartoe open vanaf 20 uur tot middernacht. Helaas zaten de wolken iets te laag om de verduistering goed te kunnen zien. Niet getreurd; bezoekers konden ook genieten van diverse voorstellingen in het planetarium. De aanwezigen kregen tot slot heel wat leuke weetjes over de maan en de verduistering te horen. (MMB)