Ruzie om ontrouw mondt uit in geweld tegen politie JHM

08 januari 2019

16u00 0

Een Bruggeling riskeert 8 maanden cel in de strafrechtbank wegens weerspannigheid en geweld tegenover de politie. De agenten werden opgeroepen naar de woning van C.V nadat de 15-jarige zoon des huizes had gebeld en meldde dat er sprake was van partnergeweld. De drie agenten die kwamen bemiddelen deelden daarna ook in de brokken. Een agente werd geraakt aan de elleboog en kon een dag niet werken. Zij vraagt 750 euro schadevergoeding. Haar twee collega’s kregen enkele duwen en vragen 500 euro. Volgens advocaat Luc Arnou zijn de feiten echter fel overroepen. “Er was inderdaad sprake van een ruzie tussen C.V. en zijn vrouw nadat die laatste een nacht niet was thuisgekomen en er sprake was van overspel. Mijn cliënt had wat gedronken en confronteerde zijn vrouw ermee maar er was nooit geweld. Het was integendeel mijn cliënt die het hardst te verduren kreeg en twee vuistslagen kreeg van zijn zoon. Die belde zelf de politie. En er is geen sprake van slagen en verwondingen aan de politie. Meer dan een duw was er niet.” De ruzie in het gezin werd snel bijgelegd want twee dagen later trokken ze al samen naar Walibi. Vonnis op 12 februari.