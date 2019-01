Rustige feestnacht in Brugge voor politie (op paar dronken feestvierders na) Mathias Mariën

01 januari 2019

15u49 0 Brugge De overgang van Oud naar Nieuw is in Brugge relatief rustig verlopen. De politie moest wel verschillende keren tussenbeide komen, maar van echte incidenten was uiteindelijk geen sprake.

Zowel aan ‘t Zand, waar duizenden mensen samen het einde van 2018 vierden, als in de uitgaansbuurt was de politie zichtbaar aanwezig. Ondanks de drukte verliep alles zonder noemenswaardige problemen. De politie moest enkel tussenbeide komen voor enkele dronken feestvierders die het iets te bont maakten. Ook in de rand van de feestnacht was het een rustige avond en nacht voor de Brugse politie. Ondanks de gevoelige periode voor inbraken kwamen er geen meldingen binnen. “Alles samen kunnen we spreken van een rustige feestnacht", klinkt het.