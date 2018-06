Rusthuisbewoner zijn, is plezant! VOETBALGEK SINT-JOZEF: 'DE KAMPIOENEN' NAGESPEELD, DUIVELSVERSIERING... BART HUYSENTRUYT

02u34 0 Brugge Xavier, DDT en Carmen verblijven in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Brugge. Althans, dat willen ze ons daar doen geloven. De bewoners van het rusthuis hebben een aflevering van FC De Kampioenen nagespeeld. "Er valt hier meer te beleven dan een bingo-middag", zegt Martha Neyskens (96), alias Doortje.

De voetbalgekte slaat duidelijk toe in woonzorgcentrum Sint-Jozef. Daar staan de komende dagen tal van activiteiten gepland rond het nakende wereldkampioenschap.





Om de bewoners al een beetje in de stemming te brengen, heeft een aantal onder hen een aflevering van Eén-serie FC De Kampioenen nagespeeld: 'Het clubhuis'. De rusthuis- en serviceflatbewoners én bezoekers van het dagcentrum kruipen zelf in de huid van de personages. Zo speelt Omer Dhoore de rol van Pol en is Raymond Lambert voor één keer Xavier. De oudste van de bende is Martha Neyskens. Zij is 96 jaar, maar speelt de rol van Doortje alsof nooit iets anders heeft gedaan. "Ik vond het heel plezant", zegt ze. "Ik kijk graag naar de FC De Kampioenen. En ik heb altijd al een boontje gehad voor Doortje. Het was een plezier om haar na te spelen. Ik heb heel veel gelachen."





Eer

Net als Martha is Joseph Beerlandt een bewoner van de serviceflats. Hij speelt met veel bravoure de rol van DDT. "Ik vond het een eer", zegt hij. "Dit is iets wat ik altijd al wilde doen. Toneelspelen is gewoon leuk." Beide bewoners zijn het erover eens: "Er valt hier meer te beleven dan een simpele bingo-avond."





Volgens algemeen directeur Marian Hinnekens is dat net de bedoeling. "We betrekken onze bewoners graag bij evenementen, zoals ook het WK", zegt ze.





"De uitdaging is om niet alleen de voetballiefhebbers aan te spreken, maar ook alle bewoners en bezoekers te betrekken. Onze gangen en leefruimtes zijn al gekleurd in zwart, geel en rood. Op de dagen dat de Rode Duivels spelen, passen we onze maaltijden aan aan de tegenstander. Als ze bijvoorbeeld de Engelsen partij geven, serveren we een Engels ontbijt."





In première

Op maandag 18 juni wordt de eerste match van de Belgen tegen Panama op groot scherm geprojecteerd in de cafetaria van het woonzorgcentrum. In de aanloop is er een voetbalcompetitie tussen de verscheidene afdelingen in Sint-Jozef en waagt ook het personeel zich aan competities. Maar hét evenement van het jaar in Sint-Jozef wordt de aflevering 'Het clubhuis'. Die gaat komende vrijdag om 15 uur in première. In de tussentijd kunnen nieuwsgierigen al de begingeneriek zien.





