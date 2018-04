Rugbydames krijgen les in judo 11 april 2018

02u42 0 Brugge Bij judoclub Olympia in Sint-Andries heeft het vrouwenteam van de Brugsche Rugby Club gisteren een judotraining gevolgd. Dat gebeurde niet toevallig, want bij beide sportverenigingen zijn ze nogal overtuigd van de kruisbestuiving tussen de sporten.

"De beweegvormen in het judo zijn namelijk erg goed om andere sporters beter te maken", zegt secretaris Sophie Vermeulen. "Er wordt gezorgd voor een allround fysieke en mentale ontwikkeling. Dat vermindert dan ook de kans op blessures, nu en in de toekomst, door bijvoorbeeld goed te kunnen vallen." Het is niet de eerste keer dat judoclub Olympia Brugge trainingen voorziet aan andere sporters. Zo kwam in het verleden de Brugse IJsberen Kring al trainen, en is er al twee jaar lang een samenwerking met Club Brugge waarbij de jeugdvoetballers judotraining kregen van het JCOB-team. Bekende voetballers die in hun jeugd ook judo deden zijn onder andere Eden Hazard en Youri Tielemans. De damesploeg van de Brugsche Rugby Club bestaat iets langer dan twee jaar en heeft ondertussen een 40-tal leden. Dit seizoen zijn ze nog volop in de running voor de titel. "Op zich hebben beide sporten misschien weinig met elkaar te maken, maar als rugbyspeelster moet je ook goed kunnen vallen. De kans op blessures is in rugby niet onbestaande, dus vinden we dit wel leerrlijk", klinkt het bij de rugbydames. (BHT)