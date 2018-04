Ruddershove krijgt positief rapport 12 april 2018

02u45 0

Ruddersstove, de grootkeuken van het OCMW Brugge, werd positief geauditeerd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Door deze positieve audit werd de 'Smiley' voor de vierde keer op rij verlengd. De Smiley is een certificaat waarbij gegarandeerd wordt dat de vereniging Ruddersstove werkt volgens een autocontrolesysteem dat zelf ontwikkeld werd op maat van haar werking. Het systeem voldoet en is conform aan alle wettelijke vereisten inzake voedselveiligheid. De 'Smiley' is het bewijs dat Ruddersstove dagelijks op voedselveilige en kwaliteitsvolle wijze maaltijden bereid voor meer dan 2.000 personen.





(MMB)