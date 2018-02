Rozenhoedkaai en Vismarkt voorlopig beschermd 23 februari 2018

02u25 0 Brugge Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft de Vismarkt, het Huidenvettersplein en de Rozenhoedkaai in Brugge voorlopig beschermd als stadsgezicht.

Dat is belangrijk, want het wil zeggen dat er niet zomaar geraakt mag worden aan die bekende plaatsen. Eerder al werden onder meer de Vesten en de Markt beschermd. "De historische, architecturale en archeologische waarde van de Vismarkt, het Huidenvettersplein en de Rozenhoedkaai staat vast", zegt Bourgeois. "Het is een staalkaart van architectuurstijlen vanaf de 15de tot de 20ste eeuw. Gotiek, de 17de-eeuwse trapgevels, de barokke architectuur, rococo, de classicistische en de neoclassicistische architectuur en gevels worden telkens door een gaaf bewaard voorbeeld geïllustreerd." De Rozenhoedkaai is wellicht de meest gefotografeerde plaats van Brugge. Toeristen kunnen er prachtige foto's maken met het Belfort op de achtergrond. De Vismarkt dateert al van 1821, toen de visverkoop op het plein begon. Het Huidenvettersplein werd dan weer gebruikt als werkterrein en ontmoetingsplaats van de huidenvetters. Hier waren het Huidenvettershuis en het ontvangstkantoor van de accijnzen op het bier gevestigd. Na de voorlopige bescherming organiseert het stadsbestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren in te dienen. Binnen negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming. (BHT)