Rotterdammers voeren 200 kg heroïne in GROOTSTE DRUGLEVERANCIERS PROVINCIE DOORVERWEZEN NAAR RECHTER SIEBE DE VOOGT

14 juli 2018

02u43 0 Brugge Nog deze zomer wordt in de Brugse rechtbank één van de grootste drugsprocessen van de laatste jaren ingeleid. Twee Rotterdammers moeten zich samen met vier koeriers verantwoorden voor de invoer van meer dan 200 kilo heroïne, goed voor miljoenen euro's winst.

Liefst vijf jaar lang konden de twee mannen van Marokkaanse origine vanuit Rotterdam hun gang gaan.





Met de hulp van verschillende koeriers brachten de twee neven sinds november 2012 op grote schaal zowat alle soorten drugs West-Vlaanderen binnen. Al die tijd bleven ze onder de radar van het gerecht. Het was de recherche van de lokale politie Kouter die het onderzoek naar de Nederlandse dealers opende, toen één van hun gsm-nummers in verschillende drugsdossiers opdook. In samenwerking met de Nederlandse politie werden observaties opgezet en telefoontaps uitgevoerd. Die leidden in november vorig jaar tot de arrestatie van de twee Rotterdammers: een belangrijke slag voor het West-Vlaamse drugsmilieu.





In hun woningen troffen de speurders vijf kilo cannabis, twee kilo heroïne, een kilo cocaïne en een halve kilo MDMA aan.





Topje van ijsberg

Na maanden onderzoek werd het dossier gisterenmorgen door de Brugse raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank.





Het parket vervolgt de twee Rotterdammers uiteindelijk voor de invoer van 211 kilo heroïne, al lijkt dat slechts een topje van de ijsberg te zijn. In werkelijkheid waren de Nederlanders vijf jaar lang de belangrijkste bevoorraders van drugsdealers in onder meer Brugge en Oostende. Dat bleek de voorbije maanden meermaals in de Brugse rechtbank, waar elke week wel enkele van hun klanten voor de rechter moesten verschijnen. Met hun handel zouden de twee miljoenen euro's winst gemaakt hebben, die de rechter mogelijk verbeurd kan verklaren.





Samen met de twee Rotterdammers moeten ook vier van hun koeriers voor de rechtbank verschijnen. Onder hen het Brugse koppel P.D. en C.G., die de voorbije jaren de veroordelingen voor drugsfeiten opstapelden. De twee werden naar eigen zeggen onder druk gezet door de Rotterdammers, die daarbij geen geweld schuwden. Zo zouden ze ermee gedreigd hebben het kind van P.D. te vermoorden, als die weigerde verder drugstransporten uit te voeren. De zaak tegen de Rotterdammers wordt volgende maand al ingeleid. Er hangt hen een jarenlange celstraf boven het hoofd. Het wordt één van de grootste drugsprocessen van de voorbije jaren in de Brugse rechtbank.