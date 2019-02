Rookontwikkeling in vals plafond van flat JHM

12 februari 2019

21u59 0 Brugge In een flatgebouw in de Eekhoutstraat in hartje Brugge is dinsdagavond een probleem ontstaan met de elektriciteit.

De bewoners van het appartement op het gelijkvloers merkten rond 20 uur plots een rookontwikkeling op in de woonkamer. Ze belden de brandweer die meteen ter plaatse kwam. Van een brand bleek evenwel geen sprake te zijn. Met de warmtecamera ging de brandweer op zoek naar de oorzaak van de rookontwikkeling . Die bleek zich in het valse plafond te situeren, waar een elektrische kabel oververhit was geraakt. Het probleem kon snel opgelost worden en er was geen verdere schade in de flat. Er vielen ook geen gewonden. Tijdens de brandweerinterventie was de Eekhoutstraat ontoegankelijk voor het verkeer.