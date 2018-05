Rookontwikkeling door pot op vuur 05 mei 2018

In de Verse Vaartstraat in Koolkerke zorgde een vergeten pot op het vuur gisterenmiddag even na 11 uur voor heel wat rookontwikkeling. Door de rook ging het automatisch brandalarm af en kwamen de hulpdiensten ter plaatse. Die moesten enkel de woning grondig verluchten. Van brand was geen sprake. Na 20 minuten kon iedereen weer richting kazerne. Er raakte niemand gewond. Het middagmaal was wel rijp voor de vuilnisbak. (MMB)