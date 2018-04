Rook uit vuilnisbak in Steenstraat 18 april 2018

In de Steenstraat in Brugge heeft de brandweer gisteren om 16.20 uur een vuilnisbak moeten blussen. Er kwam heel wat rook uit de vuilnisbak ter hoogte van de Swarovski-winkel. Wellicht had iemand een sigaret erin gegooid. (JHM)